Dichtbij huis afspraak met arts, ziekenhuis SBK opent polikliniek in Ruurlo

BZC grijpt reddings­boei en is bijna veilig

BZC-trainer Youri Roolvink beschikte in de gewonnen wedstrijd bij Katwijk (8-10) zaterdagavond eindelijk over een fitte selectie. Direct grepen de Borculoërs die reddingsboei om zich bijna veilig te spelen in de eerste divisie. Door toedoen van concurrent Den Haag was handhaving nog geen zekerheid.