Dichter Sluiter centraal in viering 350 jaar Achterhoek

Een boekje over de geschiedenis van het woord Achterhoek ziet volgend jaar het licht. Het is een van de activiteiten die worden gehouden rond de viering van 350 jaar Achterhoek.

De Achterhoek viert in 2018 het feit dat de regio 350 jaar deze naam draagt. Centraal in de viering staat de dichter Willem Sluiter (1627- 1673). Hij gaf de streek zijn naam in het gedicht Eensaem Huis- en Winter-Leven, dat 450 coupletten van vier regels omvat. Daaronder de bekendste regels: Waer iemand duisent vreugden soek/ Mijn vreugt is in dees' achter-hoek. Het gedicht werd in 1668 gepubliceerd.

Gelders archiefinspecteur en groot kenner van de geschiedenis van de 17e eeuw van de Achterhoek, Bennie te Vaarwerk uit Eibergen, nam in het voorjaar het initiatief voor dit verjaardagsfeest. Op de door Sluiter-kenner Arend Heideman uit Gelselaar georganiseerde ontmoeting van een poëziekring kwam Te Vaarwerk in contact met een verre nazaat van de dichter en dominee, Peter Sluiter uit Amsterdam. Ook vertegenwoordigers van museum De Scheper in Eibergen, die de grootste collectie ter wereld van Sluiters werk bezit, waren nauw betrokken bij deze bijeenkomst. Besloten werd spoedig hierna vanuit deze groep mensen verder te werken aan plannen voor een culturele en historische viering in 2018.

Volgend jaar

,,In september 2018 verschijnt een boekje over de geschiedenis van het woord Achterhoek en onder andere de rol van Sluiter daarin'', zegt Heideman. ,,En we proberen volgend jaar een plaquette van Sluiter in Eibergen te krijgen.''

Heideman zegt dat de organisatie van de festiviteiten een 'vliegwielfunctie' wil vervullen. ,,Wij zwengelen het aan en hopen op navolging. Het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn als Achterhoekse dichters nieuwe poëzie ontwikkelen, gestimuleerd door Sluiters werk.'' Ook komen er een symposium over de Achterhoek en Sluiter en een project om kinderen enthousiast te maken over streek en dichter.