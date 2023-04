Dit is hoeveel oranje auto's er in de gemeente Berkelland rondrijden

met meerdere foto’s Zombies en skeletten bij houtdorp in Haarlo: ‘Minecraft buiten spelen is veel leu­ker!’

Skeletten en zombies. De zelfgetimmerde pallethutten in het houtdorp in Haarlo dragen dit jaar lugubere namen uit een populair computerspel. Maar de bijna vijftig kinderen zijn blij dat ze niet thuis achter de pc zitten. „Lekker buiten Minecraft spelen is veel leuker!”