Dode in berm langs weg in Beltrum niet door misdrijf gestorven

Het lichaam is gevonden in het buitengebied tussen Groenlo en het dorp. Een GGD-arts heeft onderzocht of er sprake is van een natuurlijk overlijden of dat de man het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ook bekijkt de politie of er wellicht een aanrijding is geweest. Uit het onderzoek van de arts is gebleken dat er geen misdrijf in het spel is.