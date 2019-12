Dodelijk ongeval: bestuurster uit Zutphen ontkent bellen tijdens rijden

Boeren stappen op tractor voor protest bij CDA-bijeen­komst in in Exel

27 november CDA-gedeputeerde Peter Drenth kan morgenavond in Exel rekenen op een warm onthaal. Hij praat daar op uitnodiging van het Lochemse CDA in brasserie De Mölle over de stikstofproblematiek, zonneparken op landbouwgrond en het plaatsen van windmolens. Die zaken raken boeren uit de regio en die stappen op hun tractor om Drenth ‘hartelijk te ontvangen’.