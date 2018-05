'Dodenweg' tussen Doetinchem en Ruurlo blijft nog twee jaar onveilig

Het meest recente slachtoffer is een 25-jarige man uit Duiven. Hij overleed dinsdagavond laat, nadat hij met zijn auto tegen een boom was gereden. Dit fatale ongeval is echter geen aanleiding voor de provincie om meteen aan de slag te gaan met de twintig kilometer lange weg, die na Doetinchem begint, langs Zelhem slingert en bij Ruurlo eindigt. ,,Ongelukken zijn voor ons nooit reden om meteen iets aan te passen’’, zegt provinciewoordvoerder Petra Borsboom. ,,De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, dat kan soms heel lang duren. De grootste reden is van menselijke aard.’’

Gevaarlijke weg

Triest dieptepunt is nog altijd het overlijden van een 4-jarig jongetje in 2016. Hij zat in de auto met zijn ouders en zusje, toen een 38-jarige man uit Doetinchem even buiten Zelhem frontaal in botsing kwam met die wagen. En begin dit jaar kwamen nog drie mensen om na een frontale botsing, net na Ruurlo. Twee slachtoffers overleden ter plekke, de derde overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.