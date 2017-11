Dorpshuizen in Berkelland krijgen financiële steun voor onderhoud

video Alice uit Ruurlo kan niet tegen straling: Het wordt steeds moeilijker

16 november 'Wilt u alstublieft uw smartphone in de vliegtuigstand zetten? Helemaal uit is natuurlijk ook goed.'' Peter, de man van Alice Lentjes (62), vraagt het beleefd. Natuurlijk is zijn verzoek geen verrassing, want Alice lijdt aan Elektro Hyper Sensiviteit. Ze kan niet tegen elektromagnetische straling. Wifi is daarom ook uit den boze in huize Lentjes.