Drie dagen Reurpop: ‘Onder onze vrijwilligers zijn nog steeds veel vriendengroepen’

Organisator van het festijn is de Stichting Vrienden van Reurlo en dat is precies waar het evenement uit is voortgekomen: vriendengroepen die vonden dat er niet veel voor hen te doen was in het dorp. Daarom bedachten ze zelf een activiteit: het levend tafelvoetbaltoernooi. Met als streven: gezelligheid, diversiteit, saamhorigheid, originaliteit, laagdrempeligheid en kwaliteit. Dat lukt tot nu toch nog steeds, volgens Luuk Rouwhorst. Hij is de nieuwe voorzitter van de club, dat wil zeggen, met ingang van de volgende editie. Martijn Klein Brink draagt het stokje na komend weekeinde aan hem over.