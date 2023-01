Drie woningen op plek dierenartsenpraktijk aan de Hondevoort in Eibergen

Raad van State: geen gezondheidsrisico’s omwonenden 5G-mast Dennenweg Haarlo, vergunning definitief

DEN HAAG/HAARLO - Na jaren procederen trekken de tegenstanders aan het kortste eind: de 5G-mast aan de Dennenweg in Haarlo is (waarschijnlijk) niet schadelijk voor omwonenden. De vergunning is definitief.

30 december