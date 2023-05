Duitser gaat door het lint op auto van vriend in Winterswijk: ‘Hör auf!’

OP DE REDACTIE Met een voetbals­jaal om de stad in: kan dat wel als hoofdredac­teur?

„Zozo, een Heracles-sjaal om de nek. Kan dat wel als hoofdredacteur?” Een vriend van mij appte me deze vraag toen hij het artikel op tubantia.nl las over het gratis uitdelen van de kampioenskrant in Almelo afgelopen maandag. Mag je als Twents nieuwsmedium trots zijn op regionaal succes of moet je altijd journalistiek neutraal op afstand blijven?