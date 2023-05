Duitser gaat door het lint op dak van auto in Winterswijk

Bij het Openlucht­spel in Baak zorgen de voertuigen voor hilariteit, maar er zijn ook momenten van verstil­ling

De zijmuur van de grote stal op het erf van de familie Hebben in Baak was de toepasselijke achtergrond van het toneel, waar zaterdag de eerste opvoering van het openluchtspel ’t Was nog nooit zo duuster voor een uitverkochte tribune werd opgevoerd.