Eerste Achterhoek Pride krijgt vervolg: nóg meer deelnemers gezocht

De organisatie is op zoek naar nog meer enthousiaste organisaties of ondernemers die willen meedoen. Bijna alle Achterhoekse gemeentes zijn nu betrokken bij Achterhoek Pride. Dat is een groot verschil ten opzichte van de eerste editie, toen het evenement nog maar in een beperkt aantal gemeenten werd gehouden. Toen werd echter wel het vuurtje aangewakkerd. Bijna alle gemeenten hebben de intentie uitgesproken een Regenbooggemeente te worden of mee te doen aan de Achterhoek Pride.

Vorig jaar werden activiteiten georganiseerd als lezingen, tentoonstellingen en een regenboog-kerkdienst. Voor dit jaar streeft de organisatie naar een groter, breder programma. Dat kunnen bijvoorbeeld lezingen of debatten zijn over regenboogonderwerpen of voorlichtingsbijeenkomsten in culturele - of buurtcentra in samenwerking met het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk. Of ontmoetingsavonden en netwerkbijeenkomsten waarbij organisaties kennis maken met kleurrijke en diverse mensen. Het hoogtepunt van de maand is in ieder geval een pridewalk of een feest.