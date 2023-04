Eerste school in Winterswijk gaat dicht: Miste/Corle sluit de deuren, Kotten volgt over vier jaar

CBR in Enschede zet pand af om ex-rijschool­hou­der Henrie Kamps te weren: ‘Moet een keer ophouden’

De parkeerplaats van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Enschede is sinds deze week afgeschermd van de buitenwereld. Die opmerkelijke stap heeft het CBR gezet in de strijd tegen voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps uit Neede.