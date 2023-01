Eibergse begint rouwgroep voor nabestaanden na zelfdoding

Carien van Geffen en haar man verloren zelf ruim 7 jaar geleden hun zoon aan zelfdoding. Uit eigen ervaring weet zij, hoe zwaar dit is. „Rouw na zelfdoding is intens verdrietig, pijnlijk en vaak heel complex. Je kunt je schuldig voelen en machteloos . Je leven staat op zijn kop. Je verdriet is vaak immens groot. Jouw kind, jouw partner, je vader of moeder of een andere dierbare, die een einde aan zijn of haar leven maakte. Het is vaak heel ingrijpend.”