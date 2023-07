Eindelijk schot in komst Steengroeve Museum in Winterswijk: ‘Blij dat we de impasse doorbreken’

Albert van Winden ceremonie­mees­ter Enschede 700 jaar: ‘Laten we samen onze stad vieren’

De 700ste verjaardag van Enschede is in 2025. Albert van Winden gaat als directeur van de onafhankelijke stichting Enschede 700 dat stadsfeest leiden. „Enschedeërs samenbrengen is ons doel. Iedreen kan met ideeën komen.”