Ervaar de cycloon die Borcolo in 1925 verwoestte met Virtual Reality-experience van Saxion-studenten

Jo en Geert uit Borculo willen samen met anderen woondroom laten uitkomen: ‘Eerst de mens, dan de stenen’

15 maart In de zomermaanden samen borrelen in de gemeenschappelijke tuin. Terwijl de kinderen zich kunnen uitleven op allerlei speeltoestellen, of in een grote zandbak. Jo Kloosters (64) en haar man Geert Weijs (61) zien het al helemaal voor zich. Het Borculose echtpaar is een bijzonder bouwproject gestart: De Stek.