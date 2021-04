Ervaar de cycloon die Borculo in 1925 verwoestte met Virtual Reality-experience van Saxion-studenten

Lekker ballen voor 60-plus­sers: het kan vanaf het voorjaar bij voetbal­clubs in Berkelland

3 februari Voetballende 60-plussers, verenigt u! Het kan vanaf het voorjaar in de gemeente Berkelland. De Sport Federatie Berkelland (SFB) en zes voetbalclubs sloegen de handen ineen en willen in april of mei beginnen met 60+-voetbal.