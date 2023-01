Ex-vriendin Sanderink wil Needse publicist achter tralies zien als laster niet stopt

Basketbal: vernieuwde vrouwen­ploeg Uitsmij­ters onderuit in Hoofddorp, mannen Uitsmij­ters verliezen in slotfase van UBall

De vrouwen van Uitsmijters begonnen in een sterk gewijzigde samenstelling aan het tweede deel van de competitie in de promotiedivisie. Bij topploeg Hoofddorp werd verloren. De mannen van Uitsmijters gingen in Utrecht onderuit. Amical was de enige Twentse ploeg met een overwinning.

15 januari