Festivalhuwelijk op Reurpop van Marc en Sylvia 'kon niet mooier'

Wie mocht denken dat dit geen echte trouwerij is, heeft het mis, verzekert buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Berkelland, Willy Meulenveld voordat hij deze zondagmorgen aan zijn speech begint. „Het is hartstikke echt en als straks de handtekeningen zijn gezet, dan is dit echtpaar in de echt verbonden!” Marc (42) en Sylvia (39) kijken elkaar even aan en glimlachen een tikje nerveus, dit is hun moment. Dochter Cheyenne van negen plukt aan haar glitterjurk en Marc's zoon Dean wiebelt met zijn voet.

Sylvia heeft er eventjes op moeten wachten, vervolgt Meulenveld, voor de gelegenheid is hij in een toga in Reurpop-kleuren paars en geel gehuld. Marc ging namelijk tien jaar geleden al eens op de knieën. „Ze kenden elkaar nog maar drie maanden toen hij al een aanzoek deed. Sylvia zei ja en.... Daar bleef het vervolgens bij.” Gelach in de roze opblaaskerk, die is gevuld met vrienden en familie op de eerste rijen, daarachter bekenden en de nodige fotografen. „Maar jullie motto is: goed is goed en ’t geet zoals het geet. Nu staan jullie hier alsnog, prachtig toch.”

Datingsite

Het Borculose stel leerde elkaar tien jaar kennen via een datingsite. Wat een goede actie, vindt de trouwambtenaar. „Ik zal je vertellen: de garantie dat je zo iemand vindt, is groter dan wanneer je vandaag op zoek gaat tussen 4500 festivalgangers op Reurpop. Want wie kan mij vertellen wie er verkering zoekt en wie niet?” Wederom gelach. „Tien jaar geleden op Lexa, Marc, eigenlijk was je je tijd ver vooruit!” Na een paar maanden chatten kwam het tot een ontmoeting tussen de Baarnse Sylvia en Achterhoeker Marc. „Sylvia, jij zegt dat je meteen wist dat het goed zat. Eigenlijk al voordat jullie elkaar ontmoetten, had jij dit gevoel.”

Dan mag het stel gaan staan voor het officiële gedeelte, het jawoord. Na de kus en een hard applaus dragen Dean en Cheyenne de ringen aan. Dean (14) neemt de microfoon en zegt: ‘Vandaag is de dag dat papa met Sylvia trouwt, ik wil zeggen dat ik heel veel van jullie houd.” Er wordt gesnift in de roze zaal en uit verschillende tasjes komen zakdoekjes tevoorschijn.

Het kersverse bruidspaar mag nu richting bruidstaart en wacht daarna een zonnige middag op het Ruurlose festivalterrein. Monique en Sandra, vriendinnen van Sylvia uit Baarn, komen stralend de tent uit. Prachtig, roepen ze allebei. „Het kon gewoon niet mooier”, verzucht Monique. „Of ik dit zelf ook zou willen? Ooh, zeg maar rustig dat ik super jaloers ben!” De twee kennen hun vriendin al vanaf de middelbare school. „Dit past helemaal bij Sylvia, om de dingen niet op een standaard manier te doen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ruurlo - Marc Brand en Sylvia de Ruig trouwden zondagmorgen op Reurpop. © Jan Houwers

Hoogtepunt

Het huwelijk is een hoogtepunt van een geweldige elfde editie van Reurpop, aldus een meer dan tevreden voorzitter Martijn Klein Brinke van Stichting Vrienden van Reurle. Reurpop deed begin dit jaar een oproep aan stellen die het wel zagen zitten te trouwen op een festival. Uit dertien inzendingen werden de Borculoërs gekozen, vanwege hun bijzondere verhaal dat de nodige tegenslagen kent. „Het organiseren was veel werk, maar het was het meer dan waard”, zegt Martijn die met tachtig andere vrijwilligers tot half vijf zondagmorgen bezig was met het op orde krijgen van het terrein aan de Wiersseweg. „Peuken uit het zand halen, de spareribs oprapen, de berm fatsoenlijk achterlaten... Dat soort dingen.” Hij grinnikt. „Ik heb anderhalf uur geslapen. Maakt niet uit, dit geeft zoveel positieve energie. En dan het fantastische weer, het kan niet beter.”

Uitverkocht

Zowel op de zaterdag als de zondag is Reurpop dit jaar met 4500 bezoekers per dag uitverkocht, dat was al bijna het geval na de voorverkoop. De vrijdag was met 3000 mensen nog nooit zo druk. „Bij volkszanger Henk Dissel op het Amsterdamse plein, moesten we één persoon eruit, dan pas weer één erin, hanteren. Het dak ging er echt af.” Zestig acts op zeven podia kwamen voorbij, waaronder de Handsome Poets, Suzan & Freek, Jacques Herb, Mental Theo en Danny Froger. Aan het Ruurlose festival werken 522 vrijwilligers mee.