Filmpremière in Neede: Alberta Einstein en de relativiteit van 50 jaar OBS De Hofmaat

Deze luxe villa in de Achterhoek is nog eens 450.000 euro in prijs verlaagd: nu te koop voor 2,5 miljoen

Een van de duurste villa's in de Achterhoek is wéér in prijs verlaagd. Deze strakke ‘onder architectuur gebouwde’ woning aan de Laan van Napoleon in Winterswijk kwam acht jaar terug voor 3,6 miljoen euro op huizensite Funda.nl. De verkoopprijs is inmiddels gezakt naar 2,5 miljoen.