Flats Winterswijk blijven minimaal jaar langer staan door ‘massaverblijf vleermuizen’: ‘We kunnen pas slopen als ze weg zijn’

Vrouw heeft last van vleermui­zen in haar flat en trekt in overspan­nen toestand bij bejaarde moeder in

WINTERSWIJK - Voor een kolonie vleermuizen in een flat aan de Europalaan in Winterswijk is geen oplossing te bedenken. Een bewoonster is in overspannen toestand bij haar bejaarde moeder gaan wonen en durft onder geen beding terug naar haar flat met de vleermuizen.