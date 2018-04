Fontein in Ruurlo gaat weer water spuiten

Twee vijfde van Berkellandse raad bestaat nu uit vrouwen, dat zijn er 11 van de 27

1 april BORCULO - Het vrouwelijke aandeel in het bestuur van de Achterhoekse gemeenten neemt toe. Dat geldt ook voor Berkelland, waar 40 procent van de raadsleden nu vrouw is. In zes gemeenten stijgt het aantal vrouwelijke raadsleden - alleen in Bronckhorst en Oost Gelre blijft het gelijk.