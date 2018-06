Foodtruck met een eerlijk verhaal vanuit Eibergen

Drie edities de Stentor getroffen door computer­sto­ring

18 juni Door een computerstoring in de drukkerij van de Persgroep in Amsterdam kon een deel van de kranten van de Stentor vannacht niet worden gedrukt. Het gaat om de edities Deventer, Salland en Zutphen-Achterhoek. De digitale kranten zijn gratis beschikbaar via de app en site.