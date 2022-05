Gea (61) koopt anders dan vroeger: ‘Groente en fruit uit de supermarkt voelt bijna als traktatie’

Een van die producten die Gea Oosterveld mijdt, is vlees. ,,Toen ik op mijn 17de op kamers ging en maar weinig te besteden had, werd ik uit nood vegetariër. Vlees was en is nog steeds hartstikke duur. Inmiddels eet ik het ook niet vanuit andere overwegingen, maar het is begonnen om te besparen. Om toch vooral wel de goede voedingsstoffen binnen te krijgen, heb ik me verdiept in het koken en geleerd hoe je op een creatieve en tegelijkertijd lekkere manier de juiste dingen tot je neemt. Zo ben ik gaandeweg mijn leven altijd bezig geweest met lekkere, gezonde en betaalbare voeding bij elkaar sprokkelen.”