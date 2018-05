Geen gratis wifi in dorpskernen Berkelland

Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad van Berkelland. Het idee van gratis wifi in de dorpskernen is afkomstig van het CDA. De aanwezigheid van gratis wifi maakt de winkelgebieden en de publieke ruimtes aantrekkelijker voor zowel het publiek als de middenstanders die er een zaak hebben, stelt de partij. Bovendien heeft het Europees Parlement een flink bedrag vrijgemaakt voor de aanleg van gratis wifi. Het gaat om 120 miljoen euro.

Het CDA wilde in november bij de begrotingsbehandeling een motie hierover indienen, maar trok die weer in na toezeggingen van burgemeester en wethouders om eerst een onderzoek te doen.

Onderzoek

‘Daaruit is gebleken dat de kosten, zowel voor de aanleg als voor het onderhoud en abonnement, ondanks de subsidie nog behoorlijk hoog zijn. De ondernemersverenigingen hebben aangegeven niet bij te willen dragen in de dekking van de maandelijkse kosten, omdat die niet in verhouding staan tot de baten. Ook hebben de meeste mensen zelf een internetabonnement (4G)’, aldus burgemeester Joost van Oostrum namens het college in de brief.