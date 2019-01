Geld te weinig bij inzameling kerstbomen in Ruurlo: ‘Morgen krijgen jullie de rest’

videoDe familie Overbeek en Wilman uit Ruurlo zamelen binnen hun eigen dorp verreweg de meeste kerstbomen in. ,,En dat is 28. Weer een wagen leeg."

Robbin, Evelyne, Mandy en Roan waren er in de afgelopen dagen maar druk mee. Met man en macht werden de kerstbomen achter onder meer hun trap -skelters gebonden en naar de Beatrixlaan gesleept. Ook vaders Stef en Robin kwamen in actie, met de oldtimer tractor en de Schuitemaker kiepwagen van Stef. Het bericht via Facebook wierp zijn vrachten af. Bijna tweehonderd kerstbomen werden her en der in het dorp opgehaald en collectief met de kiepwagen naar de inzamelingslocatie op het Zuivelplein gebracht. ,,En dat is achtentwintig. Weer een wagen leeg", roept Robbin Overbeek (17).

Robbin telt volop mee als er weer een lading kerstbomen gelost wordt. Buitendienstmedewerkster Hermien Teselink van de gemeente Berkelland telt telkens met hem mee. Samen met zijn zusje Evelyne (9) en met Roan (9) en Mandy (6) Wilman is Robbin met zijn vader Stef druk in de weer met het vervoer van de kerstbomen van hun woonhuis naar de inzamellocatie. ,,Jullie mogen de volgende keer wel een grote wagen gebruiken", krijgt Robbin te horen. Het jeugdige viertal is verreweg de grootste 'aanbieder' van de kerstbomen in Ruurlo.

Oogst

Teselink excuseert zich bij moeder Sandra Overbeek dat ze niet voldoende geld heeft meegekregen naar Ruurlo. De 160 euro blijkt niet voldoende te zijn. ,,Morgen krijgen jullie de rest." Elke boom is goed voor vijftig eurocent. En de 'oogst' van de familie Overbeek en Wilman overstijgt aan het eind van de middag de 190 bomen. In totaal bedraagt de oogst van de Ruurlose jeugd 358 bomen. Echt spierpijn hebben de kinderen niet na het sjouwen van al die bomen, want ze hebben een succesvolle methode: ,,Je moet ze bij de stam pakken, dan is het veel lichter en bovendien zitten daar geen naalden", weet de hardwerkende Robbin te vertellen.

Evelyne en Roan weten al wat ze met het 'verdiende' geld gaan doen. ,,Ik ga er een zeemeerminnenstaart van kopen", zo zegt Evelyne. Roan wil er een tablet voor aanschaffen.

Wat gebeurt er met al die ingezamelde bomen? Die werden door buiendienstmedewerker Fons Wolters van de gemeente afgevoerd naar het Ruurlose depot aan de Foekendijk en vervolgens versnipperd, want verbranden mag niet meer. Vervolgens worden ze hergebruikt als compost. In totaal werden er in de gehele gemeente Berkelland een recordaantal van 2510 bomen ingezameld.