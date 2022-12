Gelderse Sportprijs voor Jan Markink uit Borculo: ‘Haalde WK volleybal en Giro naar de provincie’

Video De kinderen van ‘Anny Cactus’ uit Ruurlo gaan het hele land door: ‘Een eer dat ze daar belangstel­ling hebben’

Arnhem, Amsterdam en nog véél meer plekken in Nederland: De cactussen van Cactus Oase van Anny en Bert van der Meer uit Ruurlo gaan letterlijk het hele land door. Het echtpaar is gestopt met hun levenswerk door de energiecrisis, maar is momenteel nog erg druk met de afhandeling: ,,Ik ben hier zó van aan het opleven.’’

24 november