Gemist? Miljardair betaalt je parkeerboete bij museum

Dat deed Hans Melchers, eigenaar van het onlangs geopend kasteelmuseum More in Ruurlo. Hij is er boos over de parkeerboetes die zijn gasten kregen. Hij heeft beloofd ze voor hen te zullen betalen. Het was een van de opmerkelijke verhalen van de afgelopen week.

Melchers vindt dat de gemeente Berkelland, waar Ruurlo onder valt, moet zorgen voor meer parkeerplaatsen. Op dit moment is er een parkeerplaats voor zo'n 80 auto's, maar die staat elke dag al binnen het uur vol. De miljardair dreigt met een kort geding.

Opmerkelijk

Andere verhalen die de afgelopen week veel aandacht kregen, maar die je misschien gemist hebt zijn:

1. Het was even slikken voor ProRail-medewerker Hans Bruggink toen hij een rouwende zwanenfamilie aantrof op het spoor bij Zwolle. Een van de ouders was overreden door een trein.

2. Een ongeval op de N50 dompelde Zalk in rouw. Een man uit Hattem met nauwe banden met het dorp kwam bij het ongeluk om het leven. Zalk besloot direct daarop om het jaarlijkse dorpsfeest af te blazen.

3. In Deventer vond vlak voor het weekend een bizar ongeluk plaats, waarvan je denkt 'Hoe is het mogelijk?'. Een vrouw had een ongeluk met haar fiets: Ze viel en stak daarbij de standaard van de fiets door haar been. Die kon alleen in het ziekenhuis verwijderd worden.

4. Misselijkmakend nieuws kwam uit het zuiden van het land: Een inbreker had niet alleen zijn slag geslagen in een woning, maar onderwijl ook 4 puppy's verdronken in een emmer in de tuin.

5. Vreugde in Raalte. Daar komen op korte termijn 550 nieuwe banen bij, door de komst van het landelijk distributiecentrum van de Jumbo.