Grote kermisat­trac­ties in binnenstad Zutphen zorgen voor te veel overlast, rechter grijpt in

Harde muziek, lichtflitsen en geschreeuw. Een bewoner van de Zaadmarkt in de binnenstad van Zutphen is de grote attracties voor zijn deur tijdens de jaarlijkse kermis zo zat, dat hij naar de rechter is gestapt. Met succes. Zutphen moet nog tijdens de kermis van aankomende week extra maatregelen nemen om de overlast te verminderen.