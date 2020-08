Gerrit durft zijn treintjes in Ruurlo weer te laten tuffen voor publiek: ‘Ik sta te popelen om weer open te gaan’

Verplaat­sen laatste rommel­markt geeft Vrouwen van Nu Ruurlo jaartje extra in zoektocht naar opvolgers

24 juli Vrouwen van Nu in Ruurlo houdt dit jaar vanwege corona voor het eerst in ruim dertig jaar geen traditionele rommelmarkt. De anderhalvemeterregel kan niet worden gehandhaafd en de vrijwilligers vallen qua leeftijd in de risicogroep. Op 8 augustus zou de rommelmarkt voor de laatste keer worden gehouden.