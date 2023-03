GGD: ‘Ondanks verhoogde loodwaarde, zeer klein gezondheidsrisico rond steengroeve Winterswijk’

Patiënt probeert arts-assistent ziekenhuis Enschede met stetho­scoop te wurgen: ‘Aanval vanuit het niets’

Opnieuw is het ziekenhuis MST in Enschede opgeschrikt door een heftig geweldsincident op de Spoedeisende Hulp. Een vrouwelijke patiënt greep de stethoscoop van een arts-assistente en probeerde haar daarmee te wurgen. Er is aangifte gedaan en het ziekenhuis bezint zich op maatregelen om het werk veiliger te maken, bijvoorbeeld met kamers die ‘hufterproof’ zijn.