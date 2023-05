Grensbewoners gezocht door schrijver Jonah Falke voor verhalen over bijzondere relatie met de grens

Jong & belegen | met video Vakantie en plensbuien zorgen voor stormloop op nóg groter tuincen­trum Borghuis

De voorjaarsvakantie en plensbuien veroorzaken drukte in tuincentra. Bij Borghuis in Deurningen, net uitgebreid tot zowat 25.000 vierkante meter, koesteren Jong & Belegen kleurige perkplantjes. Maar ze krijgen een waarschuwing voor de vorst. En dat is niet de koning.