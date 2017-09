Grijze container minder vaak geleegd in Berkelland

Dat uitgangspunt legt de gemeente Berkelland binnenkort voor aan inwoners. Eerder dit jaar bleek dat inwoners relatief veel afval in de grijze container gooien. Waar bijvoorbeeld in buurgemeente Lochem vorig jaar 116 kilo per inwoner in de grijze bak verdween, is dat in Berkelland 244 kilo. Dat moet in 2020 zijn teruggebracht naar zeker honderd kilo, is de ambitie van de gemeente. Nu verdwijnt veel herbruikbaar afval in de grijze bak. Ruim 50 procent is materiaal dat kan worden hergebruikt, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic.