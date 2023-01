Gymnastiekverenging Neede stond op omvallen, maar kreeg hulp uit onverwachte hoek: ‘Op naar 100 jaar NGV Neede’

NEEDE - De Needse Gymnastiekvereniging luidde begin vorig jaar de noodklok. Het zag er niet best uit voor de in 1926 opgerichte vereniging, totdat er hulp kwam uit onverwachte hoek. Er is zelfs al een nieuwe voorzitter.