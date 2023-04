Haagse daklozen worden met een zak geld naar de Achterhoek gestuurd: ‘We lijken wel een afvoerputje’

‘Reetmölse’ clubkleu­ren geëerd met eigen bier: Blauw & Weizen

Bier na voetbal: ook in Rietmolen is het een beproefde combi. In de kantine van sportpark De Wieken stroomt steevast Grolsch uit de tap. Maar sinds kort is daar een ander biermerk aan toegevoegd. Blauw & Weizen, in de clubkleuren blauw-wit van VV Rietmolen.