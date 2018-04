Hambroekplas in Borculo moet 'volwaardig' recreatiepark worden

Positief

Het zonnepark is het eerste resultaat van de samenwerking die Leisurelands eind 2017 is aangegaan met Eneco. Ook is Leisurelands in gesprek met een ondernemer met ervaring in de vrijetijdssector die wil investeren in de Hambroekplas. Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland is positief over de visie.