Hartenkreet na inbraak: 'Geef die foto's terug!'

Quote Ik wil gewoon die foto's terug, zodat ik die mensen uit Borculo weer blij kan maken. Mirande Terpstra Maandag even met het gezin een dagje uit in Rotterdam. 's Avonds rond half negen thuiskomen in Warnsveld: de achterdeuren staan open. Miranda Terpstra-Van de Kerk en haar man Ivo ruiken onmiddellijk onraad: er is ingebroken. De materiële schade? Valt overheen te komen. Twee laptops weg en een horloge. Maar de immateriële schade is niet te vergoeden. In Miranda's laptop zit een sd-kaart met daarop een door haar gemaakte huwelijksshoot van een pasgetrouwd stel uit Borculo. Ruim 800 foto's. ,,Die mensen zijn bestolen van een dag met enorme emotionele waarde'', treurt Miranda.

Opspoorbaar

De recherche is net langs geweest in de woning aan de Berkenlaan. Twee dames. Kordaat, hulpvaardig en vriendelijk, zegt Miranda. Het duo heeft de zoons Joran en Levi gerustgesteld. Gaf tips omtrent inbraakpreventie. En adviseerde de aanschaf van apparatuur waarmee een laptop opspoorbaar kan worden gemaakt. Leerzaam.

Maar Miranda en het Borculose echtpaar krijgen er de honderden foto's niet mee terug. ,,Een back-up? Die maak ik pas nadat ik een definitieve selectie heb gemaakt. Het is bijna ondoenlijk om dat met dik 800 foto's te doen. Ik had het stel alvast tien foto's gestuurd, als voorproefje. Maar de momenten met grote emotionele waarde zaten daar nog niet bij. Zoals het ogenblik van het ja-woord. En de shoot met hun ouders. Ik heb ze aangeboden om gratis nog een keer een shoot te komen doen, met de ouders erbij. Denken ze over na...''

Oproep

Miranda noemt haar fotografie - onder de naam Hartezaak - 'een uit de hand gelopen hobby'. ,,Mensen vastleggen. En hun emoties. Leuk werk.'' Dat leuke werk is even naar de achtergrond verdrongen. Miranda heeft op haar Facebookpagina een oproep aan de dader(s) geplaatst. Kort gezegd: stuur desnoods de fotobestanden via een anoniem mailadres naar info@hartezaak.com. ,,Of de dief of dieven worden gepakt, vind ik van secundair belang'', zegt Miranda. ,,Ik wil gewoon die foto's terug, zodat ik die mensen uit Borculo weer blij kan maken.''

Vruchteloos

Het sporenonderzoek leverde niet veel op. Ook een rondje door de buurt bleek vruchteloos: geen getuigen. Miranda: ,,De inbraak is op klaarlichte dag gedaan. Professioneel, zonder schade. Daar heb ik in dat Facebookbericht ook cynisch mijn dank voor uitgesproken.'' Ook stelt ze in het Facebookbericht dat de dader of daders 'vast geen prettig leven hebben'. ,,Als je gaat stelen en inbreken, moet je situatie wel triest zijn. Maar er is onschuldige mensen een hoop leed aangedaan.''