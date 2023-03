Have A Nice Day? Dancefestival mag ondanks boze buren gewoon in Borculo gehouden worden

Vier ramkraken binnen een maand bij fietsen­zaak in Almelo: ‘We zijn er helemaal klaar mee’

Vier peperdure mountainbikes zijn weg uit de etalage. Vroeg in de ochtend gestolen bij een ramkraak bij fietsenwinkel Ten Tusscher in Almelo. Nota bene de vierde inbraak binnen een maand. Maar deze keer is er een bloedspoor. „We hopen dat de daders daardoor gepakt kunnen worden. Want we zijn er helemaal klaar mee.”