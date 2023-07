‘Hemaplein’ maakt plaats voor de oude haven van Borculo

Op deze Twentse school kun je het hele jaar door vakantie opnemen: ‘Laatst wilde een leerling op maandag naar de Efteling, prima!’

Je kind niet naar school laten gaan om vroeger op vakantie te kunnen? Op basisschool La Res in Enschede is dat niet aan de orde. Daar hebben ze flexibele onderwijstijden. „Als ouder kies je of je kind zeven of maximaal zeventien dagen niet naar school komt.”