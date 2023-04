Hengelo telt twee ridders: waardering voor vrijwillige inzet van inwoners

indebuurt.nl Een stukje Ibiza in Enschede: bezoek de hippie­markt op het Van Heekplein

Vakantie-eiland Ibiza staat bekend om de goede feesten, lekkere stranden én kleurrijke hippiemarkten. En die laatste vind je op zondag 7 mei íets dichter bij huis. Het Van Heekplein in Enschede is dan volop in Ibiza-sferen!