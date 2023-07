Herman Wansing: ‘Die Achterhoekse jongen van roestvrij staal staat toch maar mooi bij Wibi in de tuin!’

Glimmend roestvrij staal. Daarvan zijn de beelden van Herman Wansing (57) uit Neede gemaakt. Pianist Wibi Soerjadi vindt ze zo mooi dat de Needenaar vaste exposant is bij zijn tuinconcerten in Diepenheim. „Die Achterhoekse jongen staat toch maar weer mooi bij Wibi in de tuin.”