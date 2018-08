Herten in Borculo lopen op plek Duitse militaire garage

Zo lopen de damherten in het hertenkampje op de hoek van de Koppeldijk op een plek waar omschreven staat dat hier eerder Zijdeweverij Borculo was gevestigd. Die textielfabriek sloot uiteindelijk in de loop van reeds de negentiende eeuw. Maar het gebruik erna spreekt mogelijk nog meer tot de verbeelding: in de Eerste Wereldoorlog werden in het fabrieksgebouw gevluchte Belgen gehuisvest. En in de Tweede Wereldoorlog richtten de Duitsers er een militaire garage in.