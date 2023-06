Het is eindelijk gestopt met regenen in Berkelland

Eric-Jan de Haan stopt als wethouder in Lochem: politiek uit, bedrijfsle­ven in

VVD’er Eric-Jan de Haan stopt als wethouder in de gemeente Lochem. Hij was 5 jaar actief als wethouder Economie, Recreatie en toerisme, Mobiliteit en Bestuurlijke vernieuwing. Nu gaat hij de politiek uit en het bedrijfsleven in.