Het publiek kan eindelijk weer genieten van touwtrektoppers in Borculo

Heisa in de Achterhoek over nieuwe tak van de Betuwerou­te: 'Het brengt ons helemaal niets'

DOETINCHEM - De Achterhoek is in rep en roer nu de omstreden ‘Noordtak van de Betuweroute’ ineens weer heel concreet op de politieke agenda van Den Haag staat. Sterker nog: voor de grootste fractie in de Tweede Kamer (VVD) is het niet meer de vraag óf, maar alleen nog hóe die nieuwe spoorlijn voor goederentreinen tussen Zevenaar en Twente moet gaan lopen. Is die reuring terecht?

23 januari