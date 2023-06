Houd het hoofd koel! Hoeden als zomers thema bij De Sfeer van Weleer

Bernard Wientjes verkenner in zoutcrisis Haaksber­gen: ‘Geen gezant Nobian of ministerie, ik ben volstrekt onafhanke­lijk’

Luisteren, zonder vooringenomen oordeel. Dat is wat Bernard Wientjes eerst en vooral gaat doen in de de hoogoplopende spanningen tussen Haaksbergen en Nobian over de zoutwinning. „Ik ben volstrekt neutraal en en onafhankelijk.”