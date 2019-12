In de rij bij het goedkoopste tankstation van Nederland

Welkom in Borculo, dé kegelhoofd­stad van Nederland

21 december Borculo en kegelen, het is al decennialang aan elkaar geklonken. Het stadje met nog geen achtduizend inwoners telt maar liefst elf kegelclubs en de twaalfde komt eraan (zie kader). Is er in Borculo ergens een bron met kegeltoverdrank? Of hebben Borculoërs een soort genetisch bepaalde, bijna bionische werparm? We gaan op zoek naar het geheim. Welkom in Borculo, Kegelcity!