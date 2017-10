Inbraken in Eibergen en Haaksbergen

Dieven drongen een woning aan de Klaashofweg in Eibergen binnen in die nacht. De inbraak vond plaats terwijl de bewoner thuis was. Pas in de ochtend werd de inbraak ontdekt. Dezelfde nacht vond er ook een woninginbraak plaats in Haaksbergen. De politie vermoedt dat er een verband is tussen de inbraken.