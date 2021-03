Jo en Geert uit Borculo willen samen met anderen woondroom laten uitkomen: ‘Eerst de mens, dan de stenen’

Boek over ooit landelijk bekende, maar nu vergeten schrijven­de dominees­zoon uit Geesteren

15 februari Daniël Martinus Maaldrink, geboren in Geesteren, overleden in Twello, genoot in de negentiende eeuw landelijke bekendheid met zijn novellen en toneelstukken. Arend Heideman brengt de sindsdien vergeten schrijver weer voor het voetlicht in een boek dat op 10 maart verschijnt.