Kerk in Ruurlo staat op Funda (en er gaan er nog veel meer volgen): ‘Afscheid nemen is lastig’

Gezonde goede voornemens volhouden? Deze Ruurlose ‘beweegma­ke­laar’ legt uit hoe je dat doet

Stoppen met roken, meer sporten, gezonder eten. Het is januari, de maand van de goede voornemens. Die vaak na luttele weken in de ijskast worden gezet, om het riedeltje twaalf maanden later te herhalen. Hoe zorg je ervoor dat ze dit jaar wél standhouden? In Ruurlo helpen verschillende verenigingen daarmee. ,,De winter is de moeilijkste periode om vol te houden.”

3 januari