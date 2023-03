Kinderen planten bomen rond nieuwe hal Obelink: straks zelf appels en peren plukken

Kinderen van de Julianaschool hebben woensdagochtend fruitbomen geplant bij de nieuwe distributiehal van kampeerwinkel Obelink in Winterswijk. ,,Bedoeling is dat de hal helemaal in het groen komt te liggen”, aldus directeur Berry Velthuis.

De Kampeergelukfabriek van Obelink, waarvandaan straks alle internetverkopen zullen lopen, is bijna af. ,,Eind mei zal de hal in gebruik worden genomen, verwachten we”, aldus Velthuis. ,,Daarmee zitten we na twee jaar bouwen mooi op schema.”



De enorme hal naast ziekenhuis SKB is een blikvanger op het Beatrixpark. Door rondom bomen en struiken te planten moet de hal een groene uitstraling krijgen. Tegen het ijzeren hek langs de oprit naar het dak komt klimop.

Zelf plukken

De fruitbomen die de kinderen van de Julianaschool hebben geplant, staan net buiten het hek langs de kant van de weg. Als die over een paar jaar vrucht dragen mag iedereen die dat wil een peer of appel plukken.

Bij het planten van de bomen mochten de kinderen in een afgesloten koker een wens of een vraag meegeven voor over honderd jaar. ‘Bestaat Ajax dan nog?’ of ‘Ik hoop dat auto’s dan kunnen vliegen’, vroegen de kinderen zich af.

,,Naast het planten van de bomen leren de kinderen tegelijkertijd hoe belangrijk het is om goed voor de natuur te zorgen, voor nu en voor later. In de lessen voorafgaand aan boomfeestdag staan we hier ook al bij stil”, zegt Jolanda te Winkel van de Julianaschool.

In totaal staan er straks meer dan honderd bomen en honderd struiken rond de hal. Ook komt er een kruidentuin met kamille, pastinaak, klaver en valeriaan.